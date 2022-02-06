На этой неделе НБУ не продавал валюту.

Национальный банк Украины на этой неделе - с 31 января по 4 февраля - купил на межбанковском валютном рынке 333,7 млн долл. для пополнения резервов.

Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, на этой неделе НБУ не проводил интервенции по продаже валюты в поддержку гривни.

При этом с начала года объем продажи Нацбанком валюты превышает объем ее покупки на 1,2 млрд долл.

Так, с начала 2022 года, регулятор продал 1,511 млрд долл. для сдерживания обесценивания гривни на фоне новостей о возможном вторжении РФ в Украину.

Читайте такжеКурс доллара в Украине откатится от "красной линии" – аналитик

Как сообщал УНИАН, ранее в НБУ отметили, что валютный рынок Украины сейчас значительно более устойчив к шокам, чем во время предыдущих кризисов.

Вас также могут заинтересовать новости: