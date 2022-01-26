Курс гривны в 2022 году девальвировал на 5,1%, тогда как за такое же количество дней в марте 2020 года – на 14%.

Валютный рынок Украины сейчас значительно более устойчив к шокам, чем во время предыдущих кризисов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Если сравнить текущую ситуацию с шоком, вызванным COVID-19 в марте 2020 года, когда только начали действовать карантинные ограничения, то увидим ряд отличий: с начала 2022 года НБУ для стабилизации ситуации продал из резервов 1,068 млрд долл. (чистое сальдо), тогда как за аналогичный период марта 2020 года – 2,2 млрд долл., то есть в этом году – вдвое меньше", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в январе 2022 года население купило валюты на сумму 165 млн долл., тогда как в марте 2020 года - на 224 млн долл. Курс гривны в 2022 году девальвировал на 5,1%, тогда как за такое же количество дней в марте 2020 года – на 14%.

Читайте такжеПрогнозы сбываются: курс доллара взлетел до четырехлетнего максимума

"Национальный банк Украины и в дальнейшем будет придерживаться политики гибкого курсообразования и готов применить в случае необходимости комплекс монетарных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны", - добавили в НБУ.

Ранее в Нацбанке отметили, что нагнетание информационного фона вокруг потенциальной военной агрессии России отражается в падении стоимости украинских активов и девальвационном давлении на курс национальной валюты.

Курс на 26 января:

НБУ на четверг, 26 января, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,80 грн/долл., то есть гривна ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.