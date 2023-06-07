В Украине за три месяца 2023 года построили почти 25 тысяч квартир. В Киеве за это время ввели в эксплуатацию 2312 квартир.

В Украине за три месяца 2023 года построили 24 905 квартир или 1,942 млн. квадратных метров жилья, из которых 4922 квартиры в одноквартирных домах и 19 983 - в многоквартирных.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, отметив при этом, что в региональном разрезе больше всего жилья ввели в эксплуатацию в Винницкой области (5669 квартир), Киевской (3621 квартира), Львовской (1847 квартиры), Ивано-Франковской (1580 квартир), Одесской (1166 квартир), Днепропетровской (1126 квартир) и Волынской (1052 квартиры),

При этом в областях, где активно ведутся боевые действия – Николаевская, Запорожская и Донецкая – суммарно ввели менее ста квартир. Ни одной квартиры не ввели в эксплуатацию в Херсонской и Луганской областях.

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В Киеве за это время ввели в эксплуатацию 2312 квартир. В целом в Украине по итогам 2022 года ввод в эксплуатацию жилья в Украине сократился на 37,8% по сравнению с 2021 годом – до 7 млн 110,2 тыс. квадратных метров.

Строительство жилья во время войны

25 мая 2022 года сообщалось о том, что в части регионов Украины строительные работы полностью остановлены. Однако были регионы, в которых застройщики начали возобновлять свою работу. В Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство было полностью заморожено.

В Днепропетровской области было небольшое оживление в 31%, в соседней Полтавской – 72%. В Запорожской и Черниговской областях строительство возобновилось на 11%.

По состоянию на конец мая, в Киеве возобновили работы 17% застройщиков. В Киевской области, в том числе в Буче и Ирпене возобновили свою работу 20% застройщиков.

Самый высокий результат по Украине был в Черкасской области. Там были возобновлены работы по строительству 92% жилых комплексов. В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.

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