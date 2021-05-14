Cубсидия всем домохозяйствам, подавшим заявки в мае-сентябре 2021 года, будет назначена с мая 2021 года / Фото УНИАН Владимир Гонтар

В связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

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При этом министерство призывает не создавать массовых скоплений в местах подачи документов, поскольку субсидия всем домохозяйствам, подавшим заявки в мае-сентябре 2021 года, будет назначена с мая 2021 года.

"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства, не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившимся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021, будет начислена начиная с мая 2021 года", – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что обратиться за оформлением субсидии можно через уполномоченных лиц территориальных общин и ЦПАУ, в структурные подразделения по вопросам соцзащиты райгосадминистраций или исполнительных органов городских советов, а также отправить заполненные бланки по почте в адрес органа соцзащиты или оформить субсидию через электронный сервис на сайте Минсоцполитики.

Что этому предшествовало

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Автор: Анна Нагорная