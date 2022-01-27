В последний раз курс находился на таком уровне в феврале 2015 года.

Курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке днем, 27 января, опустился ниже уровня в 29 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные финансового портала "Минфин".

Справка УНИАН: последний раз кус доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.

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Сегодня на межбанке спрос на валюту превышал предложение. Дилеры ориентировали клиентов на коридор по доллару в пределах 28,60 — 28,90 грн, однако рост спроса на валюту продолжался, давление на курс росло.

Спрос подпитывался как за счет заявок импортеров энергоносителей, так и за счет нерезидентов.

После 10 утра на рынок вышел НБУ с продажей доллара по запросу лучшего курса. Однако котировки продолжили расти.

Ближе к обеду Нацбанк распродал валюту по запросу лучшего курса по цене 28,80 и выше, что частично снизило давление на курс. Объем сделок на межбанке по состоянию на 13:00 превысил 260 млн долларов.

После обеда, благодаря действиям НБУ, котировки стали несколько снижаться. Давление на гривну чуть уменьшилось. Однако, торги по доллару активировались к 15 часам и спрос опять превысил предложение.

По состоянию на 15:00 курс гривни к доллару торговался уже на уровне 29,01-29,03 грн/долл.

После обеда объем операций на межбанке быстро превысил 300 млн долларов. Спрос превышал предложение.

Курс на 27 января:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 27 января, ослаб на 5 копеек – до 28,95 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 28,70 грн за долл., евро – 32,20 грн за евро.