Курс гривни к евро установлен на уровне 32,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 26 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,48 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Справка УНИАН: последний раз курс доллара поднимался до этой отметки в январе 2018 года. 24 января 2018 года доллар взлетел до отметки 28,86.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,80/28,82 грн/долл., к евро - на уровне 32,47/32,50 грн/евро.

Курс на 26 января:

Национальный банк Украины на среду, 26 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года курс доллара будет держаться возле отметки 28,5 грн/доллар.

Эксперты также прогнозировали, что с 24 января курс доллара может повыситься до уровня 28,6 грн/долл.

Также эксперты прогнозировали, что на фоне российской агрессии курс гривни продолжит ослабление до 28,9-29 гривень за доллар, что является максимальным значением с 2015 года.