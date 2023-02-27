14 млрд долларов из общей суммы было предоставлено на поддержку экономической устойчивости Украины.

С начала полномасштабной войны России против нашей страны помощь США Украине в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки достигла около 50 млрд долларов. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, которая находится в Украине с официальным визитом.

"С самого начала этой неспровоцированной агрессии Соединенные Штаты стали одним из крупнейших доноров, которые на двустороннем уровне поддерживали устойчивость Украины. Сейчас мы можем сказать, что в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки мы предоставили уже около 50 млрд долларов на поддержку страны", – сказала она во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Йеллен добавила, что из этой суммы 14 млрд долларов предоставлено на поддержку экономической устойчивости Украины.

Видео дня

"Мы приветствуем те усилия, которые прилагает президент Зеленский, чтобы обеспечить подотчетность и эффективное управление теми финансовыми ресурсами, которые вы получаете от доноров, чтобы международная поддержка, которая поступает в страну, была прозрачной, и мы все знали, куда расходуются средства", – отметила министр финансов США.

Помощь Украине: последние новости

Кроме военной помощи, Украина также получает финансовую. Речь идет как о грантах, так и о финансировании различных проектов.

26 февраля стало известно, что Королевство Саудовская Аравия выделит Украине пакет помощи стоимостью 400 миллионов долларов. По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, эти деньги распределят на два направления: страна предоставит гуманитарную помощь на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов.

О дополнительном грантовом финансировании для Украины на днях объявила и группа Всемирного банка. Речь идет о помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: