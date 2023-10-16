Он считает это долгом Штатов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что они способны оказывать поддержку и Израилю, и Украине, сохраняя при этом "общую международную оборону".

В эфире телеканала CBS News американский лидер сказал, что у Соединенных Штатов есть возможности для этого, и они "обязаны это делать", пишет CNN. "А если не мы, то кто?" - сказал он, отвечая на вопрос о том, смогут ли США вести обе войны одновременно.

"Ради Бога, мы - Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории - не в мировой, в истории всего мира. Мы можем позаботиться о том и другом и при этом сохранить нашу общую международную оборону", - сказал Байден.

Видео дня

Война в Израиле и поддержка Украины

Как известно, после нападения ХАМАС на Израиль, в Белом доме объявили, что полностю поддержат право Израиля на оборону и предоставят ему помощь.

Как пишет Bloomberg, Россия ожидает, что обострение на Ближнем Востоке отвлечет Соединенные Штаты от войны в Украине и замедлит поставки военной помощи украинской армии.

При этом советник администрации США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан вчера заявил, что они предоставят Украине и Израилю пакет военной помощи, стоимость которого превысит 2 миллиарда долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: