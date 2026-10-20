Украина стала одним из основных должников МВФ

Крупнейшим должником МВФ в мире по-прежнему является Аргентина, а Украина заняла в этом рейтинге второе место.

Украина является крупнейшим должником Международного валютного фонда (МВФ) среди стран Европы и занимает второе место по уровню задолженности в мире. Эти данные приведены в официальном отчете МВФ.

Согласно документу, по состоянию на 30 сентября 2026 года Украина была должна Фонду 10,69 млрд специальных прав заимствования (СПЗ). Это эквивалентно $14,5 млрд, а также составляет 8,7 % от всех кредитов, выданных МВФ 83 странам мира.

В список пятерки крупнейших должников МВФ в Европе вошли:

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Украина – 10,69 млрд СПЗ ($14,4 млрд);

Молдова – 691,13 млн СПЗ ($933,03 млн);

Сербия – 634,33 млн СДР ($856,35 млн);

Северная Македония – 361,05 млн СДР ($487,42 млн);

Албания – 233,44 млн СДР ($315,14 млн).

Примечательно, что крупнейшим должником МВФ в мире остается Аргентина. Сумма задолженности страны – 41,97 млрд СДР ($56,9 млрд). Например, Украина задолжала организации 10,69 млрд СДР ($14,5 млрд), заняв второе место в этом рейтинге.

При этом пятерка крупнейших заемщиков МВФ в мире выглядит следующим образом:

Аргентина – 41,97 млрд СДР ($56,9 млрд); Украина – 10,69 млрд СДР ($14,5 млрд); Пакистан – 7,99 млрд СДР ($10,8 млрд); Египет – 7,86 млрд СДР ($10,7 млрд); Эквадор – 7,08 млрд СДР ($9,6 млрд).

Примечательно, что долг Украины в 6 раз превышает задолженность всех европейских стран, взятых вместе.

Украина и МВФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла закон о введении 20% налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров стоимостью до 150 евро, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы. Он отменяет действовавшую ранее льготу по уплате НДС для международных посылок стоимостью менее 150 евро (около 7 600 грн). В то же время законопроект сохраняет освобождение от НДС для некоммерческих международных отправлений стоимостью до 45 евро (около 2 280 грн) от одного физического лица другому. Примечательно, что принятие закона о новом налоге на посылки было условием получения очередного транша от МВФ.

Также мы писали, что, по данным Bloomberg, предварительные оценки Международного валютного фонда свидетельствуют о том, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов к 2029 году. По оценкам МВФ, в следующем году Украине может не хватить от 30 до 35 млрд долларов, в 2028 году – 17 млрд долл., а в 2029 году – еще 2 млрд долл. Более того, эти цифры могут измениться. Европейская комиссия и МВФ призывают украинское правительство выполнять план реформ, что позволит Украине получать международную помощь и улучшить управление выделенными средствами.

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