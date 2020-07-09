Отказ чиновников МКМТ ограничить импорт минеральных удобрений в Украину сыграл в пользу российских корпораций, - анализ

22 июня МКМТ приняла решение отказать украинским производителям в защитных мерах.

Решение украинской Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) не вводить квоты на импорт минеральных удобрений подыграло российской корпорации «Еврохим», вложившей 1 миллиард долларов в строительство завода в Казахстане.

Об этом пишет в материале “Национальный интерес” редактор отдела микроэкономики и бизнеса ZN.UA, кандидат экономических наук Сергей Следзь.

22 июня МКМТ приняла решение отказать украинским производителям в защитных мерах и введении квот на импорт минеральных удобрений с формулировкой: «применение специальных мероприятий противоречит национальным интересам Украины».

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Отмечается, что МКМТ не сопроводила свое решение какими-либо расшифровками или уточнениями.

«Минэкономразвития, в свою очередь, так и не опубликовало свой отчет о расследованиях. До сих пор единственной официальной позицией министерства остается заявление Тараса Качки, в котором четко сказано, что итогом расследований будет именно введение квот», - сообщает «Зеркало Недели» со ссылкой на заявление замминистра развития экономики Тараса Качки от 21 мая, согласно которому результатом длившегося 10 месяцев (с августа 2019-го по май 2020-го года) специального расследования должно было стать введение квот на импорт минудобрений в Украину.

Однако спустя месяц те же инстанции опубликовали прямо противоположный вывод: о нецелесообразности введения квот. Как сообщает Сергей Следзь, «известно как минимум об одном эпизоде, когда в вопрос импорта минеральных удобрений в Украину вмешался лично президент Владимир Зеленский. По словам главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко, Зеленский посчитал, что квоты на импорт минеральных удобрений вводить нецелесообразно, так как это может навредить интересам аграриев».

В материале сообщается, что украинские чиновники, приняв решение о полном открытии внутреннего рынка для импортных удобрений, подыграли российским корпорациям.

«Российский «Еврохим», который был включен СНБО и КМУ во всевозможные санкционные списки, несколько лет назад получил права недропользования на фосфоритовых месторождениях «Аралтобе», «Кесиктобе» и «Гиммельфарбское» в Жамбылской области Казахстана. И уже к 2021 году планирует запустить там завод по выпуску минудобрений, инвестировав 1 млрд долл. Мощность завода составит 1 млн тонн удобрений в год. Будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест», - говорится в материале.

Эксперт отмечает, что удобрения с новых производственных мощностей в Казахстане будут поставляться, в том числе и на украинский рынок.

«Если бы квоты были введены, это поставило бы под серьезный удар инвестиции россиян в Казахстане. Для «Еврохима» пропала бы уникальная площадка для поставок своей продукции из Казахстана на огромный рынок Украины. Вот почему для того же «Еврохима» решение МКМТ было столь критичным. На кону — инвестиция в 1 млрд долл. и заслон, который могла бы поставить Украина. Но не сделала этого», - констатирует Сергей Следзь.

По словам эксперта, «Еврохим» — не единственный бенефициар решений украинских чиновников. «В РФ работает как минимум пятерка крупных корпораций, для которых обход украинского эмбарго на российские минеральные удобрения стал одной из ключевых бизнес-задач последнего времени», - сообщает автор материала.

По мнению эксперта, украинские чиновники, ссылаясь на национальные интересы, нанесли ущерб рабочим местам в Украине и поспособствовали иностранным производителям.

«Странно, что решения, которые принимает сегодня украинская власть, способствуют созданию тем же «Еврохимом» тысяч рабочих мест в Казахстане (зарплаты этих тысяч сотрудников будут обеспечены в том числе и деньгами, полученными с украинского рынка), и в то же время уничтожают те же рабочие места в Черкассах, Каменском и Северодонецке», - резюмирует автор.

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