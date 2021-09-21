Сегодня в Верховной Раде Украины будет представлен проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
Как передает корреспондент УНИАН, также будут внесены изменения в бюджет на текущий год по социальным проектам.
Читайте такжеЗавтра ВР начнет процесс рассмотрения проекта Госбюджета-2022 - Разумков
Во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа и о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины.
Сегодня также предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроектов по эффективности использования средств социального страхования, по усилению защиты прав работника и по урегулированию некоторых нестандартных форм занятости.
Депутаты будут рассматривать законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов".
Также в повестке дня проект постановления "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье".
Кроме того, предлагается включить в повестку дня и рассмотреть проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".
Также ВР будет рассматривать законопроекты по совершенствованию предоставления публичных (электронных публичных) услуг, по уточнению некоторых положений и содействию привлечению инвестиций в процессе приватизации.
Госбюджет-2022:
15 сентября Кабинет министров утвердил проект бюджета на 2022 год. В тот же день в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (№6000).
Проект бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.