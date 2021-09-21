Также ВР внесет изменения в бюджет на текущий год по социальным проектам.

Сегодня в Верховной Раде Украины будет представлен проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Как передает корреспондент УНИАН, также будут внесены изменения в бюджет на текущий год по социальным проектам.

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Во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа и о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины.

Сегодня также предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроектов по эффективности использования средств социального страхования, по усилению защиты прав работника и по урегулированию некоторых нестандартных форм занятости.

Депутаты будут рассматривать законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов".

Также в повестке дня проект постановления "О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье".

Кроме того, предлагается включить в повестку дня и рассмотреть проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

Также ВР будет рассматривать законопроекты по совершенствованию предоставления публичных (электронных публичных) услуг, по уточнению некоторых положений и содействию привлечению инвестиций в процессе приватизации.

Госбюджет-2022:

15 сентября Кабинет министров утвердил проект бюджета на 2022 год. В тот же день в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (№6000).

Проект бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

Автор: Надя Пришляк