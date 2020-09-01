В Украине с 1 сентября повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.

В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

Минимальная зарплата с сентября 2020: на сколько повысили

Минимальная заработная плата в Украине с 1 сентября текущего года выросла до пяти тысяч гривень в месяц.

Повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривень, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысячь гривен.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 гривень.

Повышение минимальной зарплаты в Украине: что предшествовало

Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Минимальная пенсия в Украине: на сколько выросла

Минимальная пенсия с 1 сентября выросла на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень в результате повышения минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривень.

Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Как выросла минимальная пенсия

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 гривни (4723 гривни х 40%) до 2 тысяч гривень (5 тысяч гривень х 40%).

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

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Автор: Олег Давыгора