Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса – Шмыгаль
11:20, 12 мая 2020Финансы
108 0
По словам премьера, при этом важно не допустить развала системы государственных финансов.
В Украине могут запустить налоговые каникулы для бизнеса / фото УНИАН
Министерство финансов просчитывает возможность внедрения в Украине налоговых каникул для бизнеса.
Читайте такжеДеловые ожидания бизнеса в Украине упали до антирекорда
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Что касается налоговых каникул - сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность, есть ли такая возможность без развала бюджета, без банкротства страны", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Кабмин еще в марте ввел общенациональный карантин, который будет действовать как минимум до 22 мая. При этом с 11 мая запустили ослабление ряда ограничительных мер по работе бизнеса и жизни граждан.
Правительство также представило пятиэтапный план по выводу страны из состояния карантина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter