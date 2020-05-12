Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса – Шмыгаль

По словам премьера, при этом важно не допустить развала системы государственных финансов.

Министерство финансов просчитывает возможность внедрения в Украине налоговых каникул для бизнеса.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Что касается налоговых каникул - сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность, есть ли такая возможность без развала бюджета, без банкротства страны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин еще в марте ввел общенациональный карантин, который будет действовать как минимум до 22 мая. При этом с 11 мая запустили ослабление ряда ограничительных мер по работе бизнеса и жизни граждан.

Правительство также представило пятиэтапный план по выводу страны из состояния карантина.