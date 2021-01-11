Также по результатам совещания был сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

Министерство энергетики Украины выступило с предложением перейти в Украине от рыночного ценообразования на рыке газа к формированию цены по формуле «цена на европейских хабах минус доставка в Украину», а также ограничить маржу поставщиков газа, чтобы снизить конечный тариф для потребителей.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогу совещания с руководством Минэнерго, «Нафтогазом Украины», НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента, где были наработаны два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.

Читайте такжеВ Украине начались "коммунальные бунты": какие регионы вышли на протесты (фото, видео)

«Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах «минус» транспортировки газа в Украину», который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для поставщиков газа. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил», - написал Шмыгаль.

Также он сообщил, что второй подход, который был предложен госкомпанией «Нафтогаз», - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает «Нафтогаз». Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, уменьшение платежек для украинцев.

Также он сообщил, что по результатам совещания был сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

«НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех поставщиков газа, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу», - отметил он.

«В то же время важной политикой нашего правительства остается поддержка наиболее незащищенных слоев населения. Сегодня в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений, например за ноябрь 2020 года, составил 1,6 тыс. грн… И это справедливая государственная политика, которая будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики», - добавил премьер.

Хронология событий

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протестов против повышения коммунальных тарифов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел