По словам эксперта, это может произойти из-за нехватки страхового стажа.

В Украине сейчас проживает около 11 миллионов пенсионеров, за последние пять лет их количество сократилось на миллион. Из-за постепенного усиления требований по наличию обязательного страхового стажа при выходе на пенсию все меньше граждан смогут рассчитывать на нее в 60 лет.

Об этом заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко, сообщает сайт газеты "На пенсии".

По ее прогнозу, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет.

Как известно, сейчас для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год - до 31 года. В случае недостатка стажа пенсионной выплаты не будет.

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Как отмечается, во время принятия изменений в 2017 году Кабмин имел в виду, что до 2027 года на пенсию в 63 года смогут выйти 40% украинцев, в 65 лет - 5%, а еще 45% - смогут получать пенсию в 60 лет. По факту получилось, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Украине ужесточили требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

Будущее пенсий в Украине

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявил, что из-за старения населения в Украине существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров поэтому уже сейчас людям стоит задуматься о пенсионных накоплениях.

Затем Марченко сказал, что его слова перекрутили и объяснил, что украинцы, которым сейчас до 40 лет, будут вынуждены откладывать самостоятельно пенсионные средства.