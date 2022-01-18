Половина украинских пенсионеров получают менее 110 долларов в месяц.

За последние 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось более чем на миллион.

Активная убыль началась еще до эпидемии коронавируса — как минимум, с 2016 года. Об этом сообщает Опендатамедиа.

"Несмотря на уменьшение нагрузки на Пенсионный фонд, за последние годы не произошло повышения качества жизни остальных 10,9 млн пенсионеров. Хотя средняя пенсия за последнее пятилетие увеличилась вдвое, она по-прежнему составляет менее 150 долларов (3915 грн)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДело не в пенсионерах: эксперт рассказала, ради кого в Украине введут продуктовые карточкиВ заявлении также отмечают, что средняя цифра не очень четко отображает реальность и на самом деле половина украинских пенсионеров — то есть каждый второй из 10,9 млн — получают менее 3000 гривен (110 дол). Пенсию более 10 тыс. грн (370 дол) получают только 4,3% украинцев.

Также сообщается, что пенсия украинских женщин на 30% меньше, чем у мужчин.

Напомним, с 2018 года в Украине действует закон о пенсионном страховании, который ежегодно повышает планку страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Как результат, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет украинскому гражданину необходимо будет иметь 35 лет стажа. Тем, у кого стажа не хватает, придется работать еще несколько лет. Если к 65 годам не наберется даже 25 лет стажа, то пенсии не будет вообще, вместо этого будет предоставляться социальная помощь.

Также у некоторых категорий украинских пенсионеров в 2022 году вырастут пенсионные выплаты - это предусмотрено госбюджетом.

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