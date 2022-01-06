Рост резервов произошел благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Нацбанком на валютном рынке.

Международные резервы Украины в 2021 году выросли на 6% и на 1 января 2022 года составили 30,941 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, рост резервов произошел благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Национальным банком на валютном рынке.

Так, в августе 2021 года Украина получила 1,928 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках общего распределения от МВФ, а в ноябре - второй транш от МВФ по программе stand-by объемом 500 млн СПЗ. В течение года также удалось получить другое связанное официальное финансирование, в том числе от Еврокомиссии объемом около 600 млн евро.

Всего из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила 11,2 млрд долл., что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (11,5 млрд долл.).

Читайте такжеПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников с тысячей гривеньВ НБУ отметили, что на протяжении большей части года предложение валюты на рынке преобладало над спросом прежде всего благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта. Национальный банк действовал в соответствии со Стратегией валютных интервенций и выкупал сложившийся избыток валюты для пополнения международных резервов, не препятствуя рыночному тренду.

"По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком превысила 2,4 млрд долл. В декабре 2021 года международные резервы Украины выросли на 342,5 млн долл., или на 1,1%. Увеличение их объема прежде всего обусловливалось валютными поступлениями в пользу правительства", - говорится в сообщении.

В целом динамику резервов на протяжении декабря определяли различные факторы. Во-первых, операции по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства составили 1,366 млрд долл. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 847,7 млн долл.

Также на динамику резервов повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. С целью сглаживания чрезмерных колебаний, Нацбанк выкупил на валютном рынке 84 млн долл. и продал 236,5 млн долл. в течение прошлого месяца. Следовательно, объемы чистой продажи валюты центральным банком на валютном рынке в декабре составили 152,5 млн долл.

Помимо этого, динамику резервов определяла и переоценка финансовых инструментов. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 22,9 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в ноябре выросли на 3% и на 1 декабря 2021 года составили 30,549 млрд долл.

А по состоянию на 1 сентября международные резервы Украины выросли до рекордного максимума за последние 9 лет.

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