Рост резервов произошел прежде всего из-за поступления второго транша от МВФ.

Международные резервы Украины в ноябре выросли на 3% и на 1 декабря составили 30,549 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, рост резервов произошел прежде всего из-за поступления второго транша от Международного валютного фонда по программе stand-by объемом 500 млн специальных прав заимствования (СПЗ).

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Динамику резервов на протяжении прошлого месяца определяли и другие факторы. Среди них, в частности, операции по управлению государственным долгом.

Так, валютные поступления в пользу правительства составили 493,1 млн долл. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 481,7 млн долл.

Из этой суммы 251,3 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 145,2 млн долл. - на обслуживание еврооблигаций, а остальное – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в ноябре правительство и Национальный банк оплатили 64,4 млн долл. в пользу МВФ.

Также на динамику резервов повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"Первые недели ноября предложение валюты на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом на нее. В то же время, во второй половине месяца ситуация изменилась в обратном направлении. С целью сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк выкупил на валютном рынке 1,178 млрд долл. и продал 792,6 млн долл. В целом по итогам ноября 2021 года объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составили 385,2 млн долл", - говорится в сообщении.

Кроме этого, динамику резервов определяла и переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 135,6 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

Международные резервы Украины:

Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% и на 1 ноября составили 29,654 млрд долл.

Автор: Екатерина Жирий