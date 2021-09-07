Резервы выросли благодаря поступлению средств в сумме 2,7 млрд долл. в пределах общего распределения от МВФ.

Международные резервы Украины в августе выросли на 9,2% и по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 31,6 млрд долл. в эквиваленте, что является рекордным максимумом за последние 9 лет.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, резервы выросли благодаря, прежде всего, поступлению средств в сумме 2,7 млрд долл. в пределах общего распределения от Международного валютного фонда.

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В целом динамику резервов в течение августа определяли операции по управлению государственным долгом. По данным НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 8,8 млн долл. США (в эквиваленте).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 188,0 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 33,7 млн долл. США - на обслуживание облигаций внешнего государственного займа, 18,2 млн долл. США (в эквиваленте) – на погашение и обслуживание облигаций внутреннего государственного займа, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили 204,3 млн долл. США (в эквиваленте).

Международные резервы в июле:

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и по состоянию на 1 августа 2021 года составили 28,951 млрд долл. в эквиваленте.

Автор: Богдан Слуцкий