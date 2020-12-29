Международные резервы Украины приблизились к $29 миллиардам / REUTERS

Международные резервы Украины по состоянию на 28 декабря составляют более 28,5 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,2 миллиарда долларов.

Читайте такжеШмыгаль не видит проблем в бюджете-2021 с дырой в 6% ВВПОб этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Международные резервы НБУ на 28 декабря оставались на уровне, близком к 8-летнему максимуму - более 28,5 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,2 миллиарда долларов", – написал Данилишин.

Он также добавил, что сальдо валютных интервенций НБУ с начала года составило 1,1 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

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Автор: Екатерина Жирий