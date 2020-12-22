По словам Данилишина, дополнительной поддержкой международным резервам НБУ будет успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате stand-by.

Международные резервы Украины выросли до более 28 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с августа нынешнего года.

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Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"В общем, международные резервы НБУ выросли до более 28 миллиардов долларов, что является самым высоким значением с августа 2020 года", – сообщил Данилишин.

По его словам, дополнительной поддержкой международным резервам НБУ будет успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате stand-by, которое началось на этой неделе в дистанционном формате.

Что этому предшествовало

По данным НБУ, международные резервы Украины в ноябре остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Справка УНИАН

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.

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Автор: Богдан Слуцкий