За три квартала 2021 года компания заплатила 616 млн долл. налога на прибыль, что более, чем в 9 раз превышает показатель за январь-сентябрь 2020 года.

Группа "Метинвест" в январе-сентябре 2021 года заплатила 1,1 млрд долл. налогов, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 423 млн долл.

Об этом сообщили в компании на основании предварительных финансовых результатов группы "Метинвест" за обозначенный период.

Согласно сообщению, за три квартала 2021 года компания заплатила 616 млн долл. налога на прибыль, что более, чем в 9 раз превышает показатель за январь-сентябрь 2020 года.

Как сообщается в отчете компании, компания "Метинвест" за девять месяцев 2021 года увеличила объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 822 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году компания "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Автор: Иван Бойко