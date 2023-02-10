Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, металлургический гигант остается опорой экономики страны.

Группа компаний "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в 2022 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 миллиардов гривень налогов и сборов.

Как сообщает пресс-служба компании, тройку крупнейших отчислений группы в Украине сформировали налог на прибыль (6,6 млрд грн), единый социальный взнос (более 4 млрд грн) и налог на доходы физических лиц (3,7 млрд грн).

В то же время, в условиях военных действий украинские предприятия "Метинвеста" в 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличили плату за пользование недрами на 10% – до 3,2 млрд грн, а плату за землю на 28% – до 1,1 млрд грн.

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Кроме того, значительным источником наполнения группой государственного и местных бюджетов Украины в 2022 году стал экологический налог на сумму более 600 млн грн.

"Прошлый год был очень сложным для всей страны и для бизнеса в частности. Предприятия "Метинвеста" в Украине работают под постоянной угрозой вражеских обстрелов и в условиях дефицита электроэнергии. Нам пришлось перестроить работу, в частности, из-за остановки мариупольских комбинатов и логистических ограничений. Однако группа остается одним из крупнейших плательщиков налогов в государстве и одним из крупнейших частных спонсоров украинской армии. Мы и в дальнейшем будем надежной опорой для страны – до и после победы Украины над врагом", – прокомментировал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как сообщал УНИАН, также группа компаний "Метинвест" активно поддерживает ВСУ. Так, недавно группа передала украинским воинам 100 модулей безопасности, которые позволяют быстро обустроить мобильные укрытия на передовых позициях.

Также в конце января "Метинвест" передал ВСУ на Бахмутское направление сотню дронов DJI Mavic 3 общей стоимостью более 10 млн грн.

Всего с февраля 2022 года "Метинвест" оказал помощь силам обороны Украины на более 1,5 млрд грн. Группа поставляет Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии и Главному управлению разведки бронежилеты, шлемы, дроны, машины, приборы ночного видения и другое оборудование и технику, которая помогает защищать Украину.