С начала полномасштабной войны Группа Метинвест активно присоединилась к борьбе Украины с агрессором. Одним из важнейших направлений стало оказание всесторонней помощи защитникам в рамках милитарной инициативы. В частности, компания доставила на фронт уже сотню специальных мобильных укрытий. Большинство из них защищает защитников на участках фронта, где идут ожесточенные бои, в частности под Бахмутом.

Среди наиболее нужных для защитников средств защиты – модули безопасности, которые позволяют оперативно обустроить мобильные укрытия на передовых позициях. Сборные сооружения диаметром 2 метра и длиной в 6 метров изготавливают на предприятиях компании. При правильной установке на полтора метра под землей укрытия могут выдерживать обстрелы артиллерией калибром до 152 мм. География размещения капсул достаточно широка: они надежно берегут жизни бойцов в Авдеевке, Покровске, на Запорожье и Житомирщине. А на днях Метинвест передал защитникам сотое по счету укрытие, которое будет спасать жизни воинов под Бахмутом.

"Защитники Украины защищают наши города и украинцев круглосуточно, без покоя несут стражу на боевых позициях. Метинвест системно оказывает помощь ВСУ, чтобы поддержать боевой дух воинов и волю к борьбе. С начала полномасштабной агрессии России Метинвест отгрузил сотое мобильное укрытие, которое будет служить надежной защитой и временным местом передышки нашим воинам на Донецком направлении. Модуль безопасности будет беречь жизнь защитников под Бахмутом. Мы верим в победу Украины и делаем для этого все возможное", - отметил Операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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Укрытие, в котором могут одновременно находиться шесть бойцов, оборудовано полевой печью, что дает возможность согреться, разогреть еду и высушить одежду. В капсуле предусмотрены воздушные коммуникации и стеллажи для оружия, есть основной и резервный выходы на поверхность. На производство одного укрытия требуется почти 2 тонны стали Метинвеста, а работа над ним продолжается 165 человекочасов.

Кроме того, специалисты Метинвеста разработали прототип капсулы, которая может использоваться и для гражданских украинцев. Диаметр и длину конструкции увеличили в полтора раза, доработали внутреннее оборудование, спальные места заменили на скамьи. Сейчас продолжаются финальные тестирования капсулы.

В целом от начала полномасштабной войны Метинвест оказал помощь Силам обороны Украины на более 1,5 млрд грн. Группа снабжает Вооруженные силы Украины, Национальную гвардию и Главное управление разведки бронежилетами, шлемами, дронами, машинами, прибора ночного видения и другим оборудованием и техникой, которая помогает защищать Украину.