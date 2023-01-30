Передача сразу такого большого количества БПЛА Сухопутным войскам является рекордной для Метинвеста.

Группа Метинвест в рамках военной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова передала Вооруженным силам Украины 100 дронов DJI Mavic 3. Большая партия разведывательной техники поступит в Сухопутные войска ВСУ и будет отправлена на восточный и южный направления фронта, в частности в наиболее горячие точки – Бахмут, Авдеевку, Угледар. Общая стоимость партии техники от Метинвеста – более 10 миллионов гривен. Передача сразу такого большого количества БПЛА Сухопутным войскам является рекордной для Метинвеста. Всего Группа Метинвест с 24 февраля 2022 года передала различным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.

DJI Mavic 3 Fly More Combo – это наиболее нужная и популярная в рядах ВСУ модель дронов, которые помогают выявлять и уничтожать врага на передовой. БПЛА, имеющая максимальную комплектацию с дополнительным набором аккумуляторов, используется для разведки и корректировки огня. Конкурентным преимуществом этой модели является отличная оптика и навигация.

– Мы понимаем, что дроны являются очень важной частью тактики ВСУ как во время обороны украинской территории от нашествия агрессора, так и во время контратакующих действий. Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, – это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, что спасает жизни. Но, к сожалению, на переднем крае беспилотники – расходный материал. Именно поэтому с начала войны Группа Метинвест в рамках военной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова сосредоточила усилия на непрерывной поставке дронов для обеспечения ВСУ в частности. Замечу, что такое количество – более 1100 дронов – никто из частного бизнеса армии не поставляет. Поэтому Метинвест продолжит обеспечивать ВСУ дронами и в дальнейшем. Вплоть до победы, – отметил Олег Матвиенко, руководитель направления военной безопасности Группы Метинвест.

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Насыщение ВСУ беспилотной техникой является одним из залогов противостояния агрессору. Комбинация функций разведки и корректировки огня позволяет использовать дроны во время проведения различных современных военных операций.

– Дроны – это легкое мобильное оборудование, которое врагу сложно обнаружить имеющимися средствами. Они имеют спрос среди военных из-за высокой интенсивности боевых действий, поэтому эта партия пригодится для нужд сразу нескольких подразделений Сухопутных войск, выполняющих задачи на южном и восточном направлениях, в частности в Бахмуте, Авдеевке или Угледаре. Часть дронов поступит в Силы обороны, защищающие столицу Украины. Хочу отметить, что Метинвест не просто выделил средства, но и взял на себя вопрос организации логистики, поиска и поставки этих дефицитных приборов. Это большой объем работы, который значительно облегчает задачу Вооруженным силам и позволяет сосредоточиться на противостоянии агрессору, – отметил Андрей Редозубов, капитан сухопутных сил ВСУ.

Отметим, что всего с начала полномасштабной войны Группа Метинвест оказала поддержку армии более 1,5 млрд грн. Кроме дронов, компания поставляет ВСУ, Национальной гвардии, ГУР и другим силам обороны государства амуницию, в том числе более 150 тысяч бронежилетов, тепловизоры, автомобили, специальные мобильные укрытия и прочее снаряжение, что помогает останавливать агрессора.