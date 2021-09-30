За годы своего существования группа уплатила в бюджеты разных уровней 165 млрд грн.

Группа "Метинвест" является ответственным налогоплательщиком и обеспечивает до 69% доходов бюджетов в регионах присутствия.

Об этом говорится в материале GMK Center.

"Следует отметить значительную зависимость бюджетов таких городов как Авдеевка, Мариуполь, Покровск, Кривой Рог от налоговых платежей предприятий группы. Так, налоги уплачены группой в бюджет города Авдеевка формируют до 69% доходов местного бюджета, Мариуполя – на 35%, Кривого Рога – на 17%. Стабильная работа предприятий группы обеспечивает развитие регионов", - говорится в сообщении.

Также в "Метинвесте" добавили, что за 15 лет своего существования группа уплатила в бюджеты разных уровней 165 млрд грн, что обеспечивает местные общины ресурсами для развития.

Кроме этого, предприятия группы обеспечивают почти половину валового регионального продукта Донецкой области с учетом косвенного и опосредованного вклада.

Автор: Григорий Бондарь