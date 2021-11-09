За монету просят почти 14,5 тысячи долларов.

Советскую монету номиналом в 3 копейки продают более чем 14,4 тысячи долларов. Выручить баснословную сумму можно за редкий экземпляр 1937 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Violity.

Особенность именно этой монеты в том, что на ней стоит штемпель монеты другого номинала. Среди нумизматов такие монеты называют "перепутками".

Ранее такую монету уже продали за почти за 10 тысяч долларов. Обычные монеты номиналом в 3 копейки 1937 года выпуска с правильным штемпелем стоят всего ничего – 20 гривен.

Цена редких монет зависит от разных факторов. На аукционах можно найти разные экземпляры, но высоко ценятся старинные, пробные и монеты с браком. Именно уникальные экземпляры больше всего интересуют коллекционеров, поэтому они готовы выложить за них немалые деньги, ведь такая монета может быть единственной в свое роде.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине продают за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривну 2006 года чеканки. Владелец хочет получить за нее не менее 100 тысяч гривен и утверждает, что она имеет некую мистическую силу. По его словам, монета имеет специфический брак - танцующего Шиву на куполе храма.

Автор: Анастасия Горбачева