Номинальный ВВП Украины составил 4,194 триллиона гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 100,469 тысячи гривень.

Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2020 году сократился на 4%, по сравнению с показателем 2019 года.

Читайте такжеГлобальный экономический ущерб от пандемии к 2025 году достигнет 22 трлн долларов – эксперты ООНКак сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, номинальный ВВП Украины составил 4,194 триллиона гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 100,469 тысячи гривень.

Согласно сообщению, в первом квартале 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 1,2%, во втором – на 11,2%, в третьем – на 3,5%, в четвертом – на 0,5%.

Что этому предшествовало

Ранее Национальный банк оценивал темп снижения реального ВВП Украины в 2020 году на уровне 4,4%, а Министерство экономики торговли и сельского хозяйства на уровне 4,2%.

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Автор: Богдан Слуцкий