Кому банки ограничат карточные переводы с 1 февраля и как их разблокировать: объяснение адвоката

Указанные ограничения лимитов перевода средств вытекают из обязанностей банков, пояснил специалист.

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривень. Нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. При этом клиенты будут распределены на три категории в зависимости от степени риска, который будут определять банки. Подробнее о том, законно ли разделение клиентов на категории, как узнать, в какую ты попал и будет ли влиять на это кредитная история в интервью УНИАН рассказал адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Дмитрий Марченко.

Законно ли разделение клиентов банками на категории с точки зрения конституционных прав граждан?

Указанные ограничения месячных лимитов перевода средств вытекают из обязанностей банков как субъектов первичного финансового мониторинга. Поэтому банки вынуждены разрабатывать и определять риск-профиль клиента, проще говоря - перечень факторов и вероятных маркеров законности или незаконности доходов лиц, которых они обслуживают.

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Введение ограничения переводов средств в течение месяца не ограничивает доступ клиентов к их собственным средствам в целом, поэтому, по моему мнению, нельзя сказать, что таким образом нарушаются права украинцев распоряжаться своими деньгами, и нарушается право собственности как конституционное.

А как узнать, в какой ты категории? Надо звонить в банк?

Категория платежеспособности лица определяется, исходя из тех данных, которые само лицо указало в анкете при открытии счета в определенном банке. Именно поэтому наиболее актуальную информацию человек может узнать в том финучреждении, в котором у него есть счет.

Объясните, кто поможет перейти из категории риска в категорию - без риска? Как это будет происходить на деле? На какой период будет этот статус? Или после каждого сомнительного перевода надо будет переживать?

Для того, чтобы выйти из категории риска в категорию без риска, нужно подтвердить банку источники собственных доходов. Помочь попасть в категорию без риска могут такие факторы, к примеру:

Наличие официального трудоустройства.

Регистрация бизнеса.

Получение социальных выплат.

Нужно помнить, что под финансовый мониторинг подпадают операции на сумму от 400 тысяч гривень. А перевод такой суммы вообще является редким явлением для рядовых граждан, в том числе студентов и пенсионеров.

Кроме того, усиленное внимание со стороны отдела финмониторинга банка могут вызвать частые операции лица с наличными, переводы средств за границу, особенно в Россию или в Беларусь.

Финмониторинг может остановить такую операцию до того момента, пока клиент не объяснит представителям банков детали операции и не предоставит документы, подтверждающие ее законность. В разных случаях могут предоставляться разные документы, и их должен изучить банк. Если операция действительно законна, то перевод будет разблокирован.

Если же операция признана рисковой, и клиент не подтвердил ее законность, то она будет заблокирована.

Решение вопроса снятия с операции статуса "рисковая" в каждом случае может занять разный промежуток времени, конкретно определенного срока, на который этот статус предоставляется, нет.

В том случае, если человек один раз провел операцию, и она получила статус рисковой, но потом лицо подтвердило ее законность, то в дальнейшем переживать не нужно, поскольку после этого у банка претензий не должно возникать. Однако, если во время финмониторинга следующей операции банк снова увидит признаки рискованности, то тогда снова нужно будет предоставлять документы, чтобы доказать законность своих действий.

Можно ли обжаловать заведение тебя в ту или иную группу риска в банке?

В законодательстве не предусмотрена прямая процедура обжалования отнесения лица к группе риска. Чтобы перестать быть в группе риска, можно обратиться к представителям банка и предоставить документы, которые подтверждают, что уровень вашей платежеспособности вырос. Например, можно предоставить документы, которые подтвердят, что вы уже не студент, а работаете, и уровень вашего дохода увеличился.

Будет ли кредитная история влиять на эти вещи?

Кредитная история важна, поскольку она свидетельствует о платежеспособности лица. Поэтому этот фактор бесспорно принимается во внимание при анализе операций, которые клиент осуществляет.

Есть ли у банков ресурсы анализировать все операции? Или просто сразу внесут в список всех студентов и бабушек, а дальше кому повезет?

Признанием операций рисковыми не занимается конкретный сотрудник банка вручную, для этого нужен был бы очень большой штат. Рисковость операции автоматически определяет банковская программа. Если по определенному критерию операция подпадает под категорию рисковых, алгоритм ее блокирует, и человек получает об этом уведомление. После этого человеку надо обратиться в банк.