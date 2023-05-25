Количество задолженностей в Едином реестре должников, который действует в Украине с 2017 года, по состоянию на сегодня пересекла черту в 8 миллионов. По данным Опендатабот, в феврале 2022 года количество долгов составило 7,44 млн. То есть, количество задолженностей с прошлого года выросло на 8%. В довоенном 2021 году годовой прирост составил 1,5 млн долгов, или 29%

Стоит отметить, что целью реестра является обнародование в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников (юридических и физических лиц) и предотвращение отчуждения должниками имущества. Исключения составляют государственные органы, органы местного самоуправления и должник по решениям неимущественного характера (кроме решений об установлении свиданий с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ребенком, во время выполнения которых вынесено постановление о наложении штрафа на должника).

И, прежде всего, следует отметить, что лицо, внесенное в такой реестр, лишено права отчуждать недвижимое имущество и транспортные средства

Как можно оказаться в реестре должников? Чтобы попасть в реестр, достаточно иметь долг по уплате кредитных обязательств, коммунальных или любого штрафа за нарушение правил дорожного движения и многое другое.

Сначала лицо (банк, учреждение которое предоставляет коммунальные услуги), которое считает, что ему задолжали средства, обращается в суд с иском о взыскании долга. Далее, после получения судебного решения и исполнительного листа, обращается к государственному или частному исполнителю с заявлением об открытии исполнительного производства.

Если речь идет о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения, то внесение в реестр происходит без судебного решения. По общему правилу ст. 307 КУоАП, штраф, наложенный на нарушителя, должен быть уплачен им не позднее, чем через 15 дней со дня вручения постановления. Но когда речь идет об автоматической фиксации нарушений ПДД, срок добровольной уплаты составляет всего 10 дней. Таким образом, в случае неуплаты штрафа в течение установленного ст. 307 КУоАП срока, постановление о наложении штрафа направляется в исполнительную службу.

После открытия исполнительного производства исполнитель (на основании исполнительного листа или же постановления о наложении штрафа) в тот же день вносит информацию о личности должника в реестр должников.

Какая именно информация содержится в реестре должников? Это:

фамилия, имя, отчество, дата рождения должника-физического лица или наименование, идентификационный код юридического лица;

наименование органа или фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего исполнительный документ;

наименование органа государственной исполнительной службы или фамилия, имя, отчество частного исполнителя, номер средства связи и адрес электронной почты исполнителя;

номер исполнительного производства;

категория взыскания (алименты, штраф и т.д.).

Понятно, что внесение лица в реестр должников влечет за собой негативные последствия.

И, прежде всего, следует отметить, что лицо, внесенное в такой реестр, лишено права отчуждать недвижимое имущество и транспортные средства. Государственные органы, органы местного самоуправления, нотариусы, при наличии информации, что человек, который к ним обратился, является должником, отказывают в совершении каких-либо действий, связанных с отчуждением имущества.

Что надо сделать для исключения информации из реестра должников? Основаниями являются:

окончание исполнительного производства (например погашение долга в полном объеме, отмена судебного решения, на основании которого был выдан исполнительный лист, или постановления о наложении штрафа);

возврат исполнительного документа взыскателю (взыскатель подал письменное заявление о возврате исполнительного документа; взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, нереализованное при исполнении решения, при отсутствии другого имущества, на которое возможно обратить взыскание; введена временная администрация банка-должника, кроме решений неимущественного характера) или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

То есть, чтобы исполнитель исключил из реестра информацию о вас, как о должнике, необходимо или оплатить долг, или обжаловать судебное решение или постановление, которым был наложен штраф.

Следует отметить, что от списка должников не застрахован никто. Даже малейший штраф и несвоевременная его оплата может стать основанием для внесения информации в реестр должников.

Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании"Максим Боярчуков и партнеры"