По его мнению, при недостаточной помощи от партнеров курс может возрасти.

Курс доллара стабилизируется к концу 2022 года на уровне 41-41,5 грн, при условии, что Украина будет получать помощь от Запада в необходимых размерах.

Такое мнение высказал эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз, пишет "Апостроф".

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"Для обеспечения стабильности валютного рынка нужно, чтобы Украина получала от союзников не менее 4,5 миллиарда долларов в месяц в случае, если помощь будет меньше, гривня будет ослабевать", - отметил он.

Украина договорилась о выделении около 3 миллиардов в месяц, но этого недостаточно, поэтому власти надо постараться для получения дополнительного финансирования, считает Дубогрыз.

По его мнению, за недостаточной помощи от партнеров курс может вырасти, но на сколько именно, эксперту трудно рассчитать.

Курс доллара в Украине-Новости

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Затем НБУ решил ужесточить требования к небанковским финансовым учреждениям – обменникам запретили размещать на улицах данные о курсах валют.

В Кабинете министров прогнозировали, что в начале 2023 года курс доллара в нашей стране составит 42 гривни. В правительстве также спрогнозировали, что в конце будущего года американская валюта может стоить 50 гривен.

Заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук отметил, что основной предпосылкой для возвращения к плавающему валютному курсу является сбалансирование состояния валютного рынка.

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