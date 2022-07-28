Валюту в Украине продолжает "штормить".

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 10 копеек – 39,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,00 грн за долл., евро - 38,70 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,90 грн, евро – 37,45 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Известно, что курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева 28 июля ослаб на 65 копеек - до 40,45 грн/долл.

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