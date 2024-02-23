Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,76 грн, евро - 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 февраля, снизился на 10 копеек - до 38,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,10 грн, евро - по курсу 41,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" не изменился и составляет 38,76 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 18 копеек - до 42,19 грн.

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Курс валют в Украине - новости, которые стоит прочитать

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 февраля, снизился на 10 копеек - до 38,80 грн за доллар в среднем (средний курс продажи - 38,30 грн/долл.) Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 2 копейки и составляет 42,15 грн за евро (курс продажи - 41,50 грн/евро).

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе курсовые коридоры останутся почти без изменений: на межбанке они составят 38,5-39,5 грн/долл. и 41,5-43 грн/евро, а на наличном рынке - 38,8-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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