Продать доллар можно в среднем по курсу 38,30 грн, евро - 41,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 февраля, снизился на 10 копеек - до 38,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 42,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,50 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 28 копеек - до 38,57 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,45 грн). А курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 16 копеек - до 42,05 грн/евро (курс продажи - 41,85 грн/евро).

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Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,48 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,73 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, в зависимости от спроса и предложения, валютные курсы периодически будут то расти, то снижаться. На наличном рынке ожидаются курсы в пределах 38,8-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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