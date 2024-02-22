Курсовые колебания на наличном валютном рынке будут в пределах 38,8-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Завершение зимы вряд ли всколыхнет валютный рынок: как и раньше, ежедневные курсовые изменения будут ожидаемо незначительными (до 0,2-0,3 грн на межбанке и до 0,5 грн на наличном рынке).

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сохранится тенденция к разноплановости курсовых колебаний: в зависимости от спроса и предложения, валютные курсы периодически будут то расти, то снижаться.

"В то же время разница между курсами покупки и продажи, как составляющая "матрицы" валютного рынка, практически не изменится: на безналичном рынке она в прямом смысле будет "копеечной" ("потолок" не превысит 0,1 грн), а на наличном рынке разница составит до 0,5 грн по курсам коммерческих банков и до 1 грн в обменниках", – сказал эксперт.

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По его словам, ведущая роль на рынке будет оставаться у регулятора, ведь благодаря валютным интервенциям он эффективно удерживает баланс между спросом и предложением на межбанке. Соответственно, наличный рынок будет следовать событиям межбанка: финучреждения добавят к межбанковскому курсу, как основы всего валютного рынка, собственные комиссионные. Но разница с безналичным курсом в коммерческих банках будет до 0,6 грн, а в обменных пунктах ситуативно до 1 грн.

Лесовой отметил, что, хотя на наличном рынке отменены все валютные ограничения, однако пока трудно вычислить, как тот или иной фактор или же обстоятельство способны ситуативно возмутить покупателей валюты – ведь именно оторванный от предложения чрезмерный спрос является катализатором увеличения разницы между курсами покупки и продажи.

По прогнозу банкира, на следующей неделе курсовые коридоры останутся почти без изменений: на межбанке они составят 38,5-39,5 грн/долл. и 41,5-43 грн/евро, а на наличном рынке – 38,8-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

"Итак, можем предположить, что общая ситуация не изменится: валютный рынок будет развиваться согласно канонам режима "управляемой гибкости": при свободном курсообразовании в случае возникновения срочной необходимости регулятор может вмешаться на рынок, оперативно корректируя объемы валютных интервенций. Но пока глобальные угрозы для рынка валют отсутствуют", – резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,48 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,73 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с сегодняшним курсом.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 февраля, вырос на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 42,17 грн за евро.

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