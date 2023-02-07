Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 3 копейки - до 40,33 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро курс гривны укрепился на 30 копеек и составляет 43,40 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн/долл., евро - 42,60 грн/евро.
Вернется ли курс гривни к довоенному уровню
По словам главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, продолжающаяся война в Украине будет оказывать давление на курс гривни.
Он отметил, что по итогам прошлого года реальная инфляция в Украине составила 26%.
По словам Гетманцева, возвращение курса гривни к довоенному уровню не будет, однако и предпосылок и для дальнейшего существенного проседания национальной валюты тоже нет.