По ее словам, на этой неделе в целом курс гривни к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня.

В Украине на этой неделе курс доллара будет держаться вблизи психологического уровня.

Как отметила банкир Анна Золотько в комментарии 24 канала, первые несколько дней курс продажи доллара в Украине на прошлой неделе удерживался около психологической отметки - в 40 гривень за доллар, а в середине недели даже пересек ее.

По ее словам, объяснением этого тренда на наличном рынке может служить увеличение товарного спроса на потребительском рынке в преддверии праздников и дополнительных расходов украинцев на повышение энергетической автономности.

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Золотько убеждена, что и на этой неделе в целом курс гривни к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня - 40 грн/долл.

Также эксперт подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.

"По моему мнению, курс на наличном рынке ближайшей недели будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривни за доллар", – прогнозирует банкир.

Курс валют в Украине

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

По состоянию на сегодня, 12 декабря, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 2 копейки - до 40,10 грн/долл.

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