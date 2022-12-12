Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 2 копейки - до 40,10 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,90 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.
21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.
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