Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек - до 40,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни снизился на 3 копейки - до 41,83 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

В проекте государственного бюджета на 2023 год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне выше 42 грн/долл.

С 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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