Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 39,70 грн за доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня – 41,60 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн за долл., евро – 40,60 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.
21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
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