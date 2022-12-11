В ближайшие дни можно ожидать стабилизации ситуации на валютном рынке, отмечают экономисты.

Курс доллара в Украине на следующей неделе, с 12 по 18 декабря, серьезно не изменится, он останется в пределах 39-40 грн/долл.

Такой прогноз сделал глава службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль, отметив, что в ближайшие дни можно ожидать стабилизации ситуации на валютном рынке, и на это не в последнюю очередь повлияет близость новогодних праздников, пишет НВ.

По мнению эксперта, сейчас многие украинцы начинают традиционного готовиться к встрече Нового года. А это способно позитивно повлиять на курс национальной валюты, учитывая рост предложение на наличном рынке.

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Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий тоже выразил уверенность в том, что в ближайшее время курс будет сохраняться на таком же уровне, наличный сегмент валютного рынка продолжает демонстрировать стабильность.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 11 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 11 декабря курс гривни к доллару ослаб на 3 копейки - до 40,08 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,90 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

А курс наличного доллара в "ПриваБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,70 грн за доллар. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн за долл., евро - 40,60 грн за евро.