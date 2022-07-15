Курс гривни к евро сегодня составляет 37,70 грн/евро.

Курс гривны на наличный доллар в "Приватбанке" сегодня укрепился на 20 копеек – до 37,60 грн / долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня подорожала на 30 копеек – до 38 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,00 грн за долл., евро – 36,50 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,36 грн, на евровые – также 36,36 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

По состоянию на 15 июля 2022 курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 37,75 грн/долл.

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