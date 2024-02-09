Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 9 февраля, незначительно подешевел – на 1 копейку до 38,04 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,60 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня трозы подорожал-на 2 копейки до 38,02 грн/доллар (продать доллар можно за 37,95 грн). Курс евро в обменниках сегодня подорожал также на 2 копейки – до 41,27 грн/евро (курс продажи – 41,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,57 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,41 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Как прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе главные тренды валютного рынка не претерпят изменений, а курс валют на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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