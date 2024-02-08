Курс гривни к евро установлен на уровне 40,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,57 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,41 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,55/37,57 грн/долл., евро – 40,40/40,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине

В украинских банках утром четверга, 8 февраля, наличный курс доллара к гривне подешевел на 2 копейки – до 38,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не менялся и составляет 41,30 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 февраля, остался без изменений – 38,05 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня также остался без изменений и составляет 41,35 грн за евро. Продать доллар в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,35 грн за единицу иностранной валюты.

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