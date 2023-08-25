Продать доллар можно в среднем по курсу 37,95 грн, евро – 41,23 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 25 августа, незначительно ослабел на 2 копейки - до 38,70 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны подорожал на 10 копеек и составил 42,10 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем на 5 копеек дороже - по курсу 37,95 грн за доллар. А вот продать евро получится на 12 копеек дешевле, чем в предыдущий день, - 41,23 грн за евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару у "Приватбанка" вчера, 24 августа, остался на уровне предыдущего показатель - 38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 10 копеек – до 42,10 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение следующей недели границы валютных колебаний останутся на уровне 38-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро. Также разница между курсами покупки и продажи, за определенным исключением, не превысит 0,15-0,25 грн.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозировала, что до конца текущей недели (21-27 августа) курс доллара в Украине будет находиться в пределах 37,6-38,5 грн/долл. - несмотря на все колебания, глубокого роста стоимости американской валюты на наличном рынке не произошло.

Вас также могут заинтересовать новости: