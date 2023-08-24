Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" сегодня, 24 августа, остался на уровне предыдущего показателя - 38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подешевел на 10 копеек – до 42,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,75 грн, евро - по курсу 41,10 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 24 августа, ослаб на 8 копеек - до 38,68 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, курс гривни относительно евро не изменился и составил 42,20 грн за евро.

Видео дня

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, если Нацбанк прибегнет к возвращению к плавающему валютному курсу, о чем в последнее время активно говорят, то в первые недели после ослабления валютных ограничений ситуация на рынке будет немного хаотичной: курс может "прыгать" то вверх, то вниз, но такие "прыжки" не превысят 5%.

Вас также могут заинтересовать новости: