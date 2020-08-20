В Украине дорожает доллар: свежий курс валют

Курс доллара укрепился до 27,48 гривни, тогда как курс евро снизился до 32,55 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,48 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,55 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2748,12 (20 августа – 2731,6)

100 EUR – 3255,29 (20 августа – 3260,44)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,46/27,48 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,53/32,55 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 20 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий