Курс гривни к евро ослаб до 34,62 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 24 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 34,62 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 24 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,46 (23 декабря – 28,25)

100 EUR – 34,62 (23 декабря – 34,56)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,47/28,49 грн/долл., к евро – на уровне 34,65/34,68 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 23 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий