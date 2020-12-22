Курс доллара вырос до 28,25 гривни, а курс евро - до 34,57 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 23 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,25 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеМеждународные резервы Украины превысили $28 миллиардовСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,57 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 39 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2825,13 (22 декабря – 2803,91)

100 EUR – 3456,69 (22 декабря – 3418,11)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,40/28,42 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,73/34,76 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 22 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,04 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий