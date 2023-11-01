Продать доллар можно в среднем по курсу 37,40 грн, евро – 39,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 1 ноября, укрепился на 5 копеек – до 37,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,40 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,80 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,80 грн/долл. (продать доллар можно за 37,72 грн), евро – 40,20 грн/евро (курс продажи – 40,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк на среду, 1 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,28 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с официальным курсом НБУ на 31 октября.

Вчера, 31 октября, наличный курс гривни к доллару в отечественных банках не изменился по сравнению с показателями понедельника, 30 октября, и составил 38 гривень за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было по курсу 37,5 грн/долл.

Средний курс гривни к евро ослаб на 5 копеек и составил 40,5 гривень за евро, а продать евро можно было по курсу 39,8 грн/евро. Средний курс в валютных обменниках столицы составил 37,80 грн/долл. (продать доллар можно было за 37,70 грн), а евро - 40,30 грн/евро (курс продажи - 40,15 грн/евро).

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